İpragaz Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreni, İpragaz A.Ş. CEO’su Eyüp Aratay ve Total Turkey Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Emre Şanda ile birlikte her iki şirket yetkililerinin de katılımlarıyla gerçekleşti. SHV Energy Ülke Yöneticisi ve İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Yeni tesisimizde 5 bin metreküplük LPG küre ve silindirik tanklar yer alıyor. Bütangaz’ın 25.820 metreküplük stoklama kapasitesi ile birlikte İpragaz'ın toplam stoklama kapasitesini 100 bin metreküpün üzerine çıkardık” diye konuştu.
İpragaz büyümesini sürdürüyor
Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz, ‘Daha Yüksek’, ‘Daha Güçlü’ ve ‘Daha Hızlı’ mottoları ile girdiği ‘3. Dönem’-‘Büyüme Dönemi’nde başarılı ve istikrarlı büyümesine yaptığı yatırımlarla devam ediyor.
İpragaz Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreni, İpragaz A.Ş. CEO’su Eyüp Aratay ve Total Turkey Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Emre Şanda ile birlikte her iki şirket yetkililerinin de katılımlarıyla gerçekleşti. SHV Energy Ülke Yöneticisi ve İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Yeni tesisimizde 5 bin metreküplük LPG küre ve silindirik tanklar yer alıyor. Bütangaz’ın 25.820 metreküplük stoklama kapasitesi ile birlikte İpragaz'ın toplam stoklama kapasitesini 100 bin metreküpün üzerine çıkardık” diye konuştu.