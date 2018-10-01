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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:37
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İpragaz büyümesini sürdürüyor

Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz, ‘Daha Yüksek’, ‘Daha Güçlü’ ve ‘Daha Hızlı’ mottoları ile girdiği ‘3. Dönem’-‘Büyüme Dönemi’nde başarılı ve istikrarlı büyümesine yaptığı yatırımlarla devam ediyor.

İpragaz büyümesini sürdürüyor
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İpragaz, yüzde 50 hissesine sahip olduğu Bütangaz A.Ş.’deki kalan yüzde 50 hissesini de alarak güçlü alt yapısını daha da pekiştirdi. İpragaz’ın Bütangaz’ı satın alması ile ilgili süreç, gerekli yasal prosedürlerin ardından düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.
İpragaz Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreni, İpragaz A.Ş. CEO’su Eyüp Aratay ve Total Turkey Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Emre Şanda ile birlikte her iki şirket yetkililerinin de katılımlarıyla gerçekleşti. SHV Energy Ülke Yöneticisi ve İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Yeni tesisimizde 5 bin metreküplük LPG küre ve silindirik tanklar yer alıyor. Bütangaz’ın 25.820 metreküplük stoklama kapasitesi ile birlikte İpragaz'ın toplam stoklama kapasitesini 100 bin metreküpün üzerine çıkardık” diye konuştu.

 

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Eyüp AratayCEOİpragaz
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