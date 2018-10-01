İpragaz büyümesini sürdürüyor



İpragaz, yüzde 50 hissesine sahip olduğu Bütangaz A.Ş.’deki kalan yüzde 50 hissesini de alarak güçlü alt yapısını daha da pekiştirdi. İpragaz’ın Bütangaz’ı satın alması ile ilgili süreç, gerekli yasal prosedürlerin ardından düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.

İpragaz Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreni, İpragaz A.Ş. CEO’su Eyüp Aratay ve Total Turkey Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Emre Şanda ile birlikte her iki şirket yetkililerinin de katılımlarıyla gerçekleşti. SHV Energy Ülke Yöneticisi ve İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Yeni tesisimizde 5 bin metreküplük LPG küre ve silindirik tanklar yer alıyor. Bütangaz’ın 25.820 metreküplük stoklama kapasitesi ile birlikte İpragaz'ın toplam stoklama kapasitesini 100 bin metreküpün üzerine çıkardık” diye konuştu.