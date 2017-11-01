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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:35
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Mars Logistics’e Hugo Boss’tan ‘En İyi Tedarikçi Ödülü’

Mars Logistics, HUGO BOSS Tekstil Sanayi’ye verdiği hizmet kapsamında “En İyi Tedarikçi Ödülü”ne layık görüldü.

Mars Logistics'e Hugo Boss'tan ‘En İyi Tedarikçi Ödülü'
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2005 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışından yüzlerce kurum için etkin bir paylaşım ortamı yaratan ve HUGO BOSS Tekstil Sanayi tarafından düzenlenen Operasyonel Mükemmellik Günü’nde Mars Logistics, HUGO BOSS Tekstil Sanayi’ye verdiği hizmet kapsamında “En İyi Tedarikçi Ödülü”ne layık görüldü. HUGO BOSS Tekstil Sanayi tedarikçilerinin katıldığı, İzmir Hugo Boss Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen Opex Day 2017’de; “En İyi Tedarikçi” ödülünü kurum adına Mars Logistics Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mete Şekli aldı. Mars Logistics, 75 tedarikçinin değerlendirildiği Opex Day 2017’de, ödül alan 4 firmadan biri oldu.

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