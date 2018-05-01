Thomsen, “Verimlilik projelerinin çoğunun ciddi bir yatırım gerektirdiğini görüyoruz. Özellikle ulaştırma ve taşımacılık sektörlerindeki karbon yoğunluğunu azaltmak için sürdürülebilir biyoyakıtların enerji ekosisteminde rolünün artması gerekiyor” bilgisini verdi.
Martin Thomsen: “Taşımacılık ve ulaşım sektörü enerji kullanımının yüzde 20’si”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılmasına yönelik bu yıl 9. kez düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda konuşan BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, taşımacılık ve ulaştırma sektörlerinin dünya çapında enerji kullanımının yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.
Thomsen, “Verimlilik projelerinin çoğunun ciddi bir yatırım gerektirdiğini görüyoruz. Özellikle ulaştırma ve taşımacılık sektörlerindeki karbon yoğunluğunu azaltmak için sürdürülebilir biyoyakıtların enerji ekosisteminde rolünün artması gerekiyor” bilgisini verdi.