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01 Mayıs 2018 Salı 08:41
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Martin Thomsen: “Taşımacılık ve ulaşım sektörü enerji kullanımının yüzde 20’si”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılmasına yönelik bu yıl 9. kez düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda konuşan BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, taşımacılık ve ulaştırma sektörlerinin dünya çapında enerji kullanımının yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.

Martin Thomsen: 'Taşımacılık ve ulaşım sektörü enerji kullanımının yüzde 20'si”
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Thomsen, “Şu anki projeksiyonlarımız; dünyadaki toplam hafif ticari araç ve kamyon sayısının 2050 yılı itibarıyla 1.2 milyardan 2.6 milyara ulaşabileceğini gösteriyor. Diğer yandan elektrikli araçların da enerji verimliliği adına hızlı büyüyen bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Teknoloji ile harekete geçen otonom araçlar, 2030 yılına kadar ulaşım sisteminde önemli bir role sahip olacak. Bu durum da otonom araçların önemli bir kısmının elektrikli olacağını ortaya koyuyor. Ancak, elektrikli araçlar hala seyahat ve ulaşım sektörlerinde karbon emisyonlarının düşürülmesi için pahalı bir seçenek” diye konuştu.
Thomsen, “Verimlilik projelerinin çoğunun ciddi bir yatırım gerektirdiğini görüyoruz. Özellikle ulaştırma ve taşımacılık sektörlerindeki karbon yoğunluğunu azaltmak için sürdürülebilir biyoyakıtların enerji ekosisteminde rolünün artması gerekiyor” bilgisini verdi.

 

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