01 Mayıs 2018 Salı 08:41

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Martin Thomsen: “Taşımacılık ve ulaşım sektörü enerji kullanımının yüzde 20’si”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılmasına yönelik bu yıl 9. kez düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda konuşan BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, taşımacılık ve ulaştırma sektörlerinin dünya çapında enerji kullanımının yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.