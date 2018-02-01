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01 Şubat 2018 Perşembe 08:39
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Mitsubishi Electric çevresel duyarlılığa dikkat çekti

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik toplum bilincini artırmayı amaçlayan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, enerji tasarrufu ve çevresel duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Mitsubishi Electric çevresel duyarlılığa dikkat çekti
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Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric olarak; toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğlu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesisler ve altyapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” diye konuştu.

 

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Mitsubishi ElectricMitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket SaraçoğluEnerji Tasarrufu Haftası
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