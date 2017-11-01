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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:35
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OMSAN ile Turkcell’den 10 yıllık stratejik işbirliği

OYAK şirketlerinden OMSAN, Turkcell ile önümüzdeki 10 yılı kapsayacak bir işbirliği yaptı.

OMSAN ile Turkcell'den 10 yıllık stratejik işbirliği
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Sözleşme kapsamında Turkcell Grup şirketlerine (Turkcell, Superonline) GSM ve GSM dışı telekomünikasyon ürünleri depolama hizmeti, elektronik test teknik hizmetleri ve katmadeğerli hizmetler verilecek. OMSAN’ın Tuzla ve Pelitli’deki toplam 25 bin metrekarelik depolarında sadece Turkcell için 70 personel çalışacak.
OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç.Dr. M. Hakan Keskin ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katıldığı törende işbirliği imzaları atıldı. Törende konuşan Keskin, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen lojistik şirketlerinden biri olarak, Turkcell’in ülke genelinde sağlamakta olduğu telekomünikasyon servisini kesintisiz sürdürmesine katkı sağlayacağız” dedi.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “OMSAN gibi güçlü ve güvenilir bir partner ile yaptığımız bu işbirliğinin uzun vadede bu sahadaki ihtiyaçlarımıza en iyi şekilde çözüm sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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Kaan TerzioğluTurkcell Genel MüdürüDoç.Dr. M. Hakan KeskinOMSAN Lojistik Genel MüdürüTurkcellOMSAN
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