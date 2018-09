01 Eylül 2018 Cumartesi 08:38

OPET’e İngiltere’den ödül

OPET, İngiltere’de düzenlenen DataIQ Awards’18’de “Best use of data in a marketing programme-Pazarlama Programlarında En İyi Veri Kullanımı” kategorisinde “Akıllı Kampanya Öneri Sistemi” ile ödüle layık görüldü.