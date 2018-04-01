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01 Nisan 2018 Pazar 08:31
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OPET’ten toplam 200 milyon TL tutarında tahvil ihracı

Akaryakıt sektörünün hızla büyüyen güçlü ve yenilikçi markası OPET, ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi.

OPET'ten toplam 200 milyon TL tutarında tahvil ihracı
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Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle eş zamanlı olarak ihraç ettiği 2 ve 3 yıl vadeli tahviller yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. 150 milyon TL başlangıç tutarıyla duyurulan işlem, başarılı geçen talep toplama sonunda 200 milyon TL’ye yükseltildi ve dilim tutarları 2 yılda 125 milyon TL ve 3 yılda 75 milyon TL olarak belirlendi.


OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca konu ile ilgili şöyle konuştu: “OPET’in ilk tahvil ihracını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Gösterdikleri ilgi ve güven için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Bu ihraç şirketimizin ilk sermaye piyasası işlemi olmasının yanında, akaryakıt sektöründen yapılan ilk özel sektör tahvili ihracı olma özelliğini de taşıyor.”


Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü Gülsevin Çipli konuya ilişkin şu bilgileri aktardı: “Akaryakıt sektörünün en büyük ve itibarlı şirketlerinden OPET’in ilk tahvil ihracına aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz. OPET gibi yüksek kredi kalitesine sahip, kurumsal şirketlerin sermaye piyasalarıyla entegre olması sermaye piyasaların gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Biz de Yapı Kredi Yatırım olarak bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

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