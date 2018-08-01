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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:44
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PETDER, 2017 yılında 20 bin ton atık yağ topladı

Ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinin kurduğu PETDER, 2004’ten itibaren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde tek yetkili kuruluş olarak atık motor yağlarını topluyor.

PETDER, 2017 yılında 20 bin ton atık yağ topladı
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Dernek, bu kapsamda bugüne kadar 217.085 ton atık motor yağını ham madde olarak kullanılmak üzere lisanslı işletmelere teslim etti.
PETDER Başkan Yardımcısı ve TOTAL Oil Türkiye Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi”nin çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra 10 Numara Yağ adı altında gerçekleşen yasadışı akaryakıt faaliyetlerinin önüne geçilmesinde önemli rolü olduğunu vurguladı. Taşkıran, 2017’de PETDER tarafından toplanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim edilen 19.996 ton atık motor yağının 19.9 milyar metreküp suyu kirletecek büyüklükte olduğunu ve bunun  92 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacı ve Türkiye’nin tüketilebilir tüm yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin yüzde 17’sine denk geldiğini söyledi. 
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