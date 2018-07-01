01 Temmuz 2018 Pazar 08:43

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Petlim Konteyner Terminali ‘Varlık Yönetim Sistemi’ni devreye aldı

SOCAR Türkiye’nin iştiraki olan Petlim Limancılık ve Ticaret A.Ş., Petlim Konteyner Terminali’nin ikinci fazının da tüm izinlerinin tamamlanmasının ardından standartlarını yükseltmeye devam ediyor.