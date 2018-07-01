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01 Temmuz 2018 Pazar 08:43
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Petlim Konteyner Terminali ‘Varlık Yönetim Sistemi’ni devreye aldı

SOCAR Türkiye’nin iştiraki olan Petlim Limancılık ve Ticaret A.Ş., Petlim Konteyner Terminali’nin ikinci fazının da tüm izinlerinin tamamlanmasının ardından standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

Petlim Konteyner Terminali ‘Varlık Yönetim Sistemi'ni devreye aldı
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Altyapı, teknoloji ve güvenlik sistemleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan terminal, Varlık Yönetimi Sistemi (Asset Integrity Management-AIM) projesini devreye alarak, standartlarını bir üst seviyeye taşıdı. Petlim Limancılık ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu, yeni sistemle olası altyapı problemlerini önceden tespit ederek, erken müdahale imkanı bulacaklarını ifade etti.

 

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Petlim Konteyner TerminaliVarlık Yönetim SistemiSOCAR TürkiyePetlimDoğan Çırakoğlu
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