Elektrikli araçların kullanımının artacağı ve bunun petrole talebi düşüreceğine dair inanışı isabetli bulmadığını anlatan McNally, “Devletler elektrikli araç kullanımını öne çıkaran çok keskin hedefler koyuyor ve bu hedefleri uygulamaya yönelik adımlar atıyor. Buna karşın Çin ve Orta Asya ülkeleri gibi çok hızlı gelişen ekonomilerde, “yeşil politikalar” konuşulsa da satın alımlara baktığınızda petrolle çalışan büyük araçların elektrikli araçlara göre daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Yani bu ülkeler büyüdükçe petrol talepleri düşmenin aksine artıyor” bilgisini verdi.
“Petrolü daha az kullanacağımız konusunda şüphelerim var”
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), enerji ve iklim alanlarının kilit paydaşlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Sektörün önemli isimlerini buluşturan IICEC’in son konuğu, Rapidan Energy Group Başkanı Robert McNally oldu.
Elektrikli araçların kullanımının artacağı ve bunun petrole talebi düşüreceğine dair inanışı isabetli bulmadığını anlatan McNally, “Devletler elektrikli araç kullanımını öne çıkaran çok keskin hedefler koyuyor ve bu hedefleri uygulamaya yönelik adımlar atıyor. Buna karşın Çin ve Orta Asya ülkeleri gibi çok hızlı gelişen ekonomilerde, “yeşil politikalar” konuşulsa da satın alımlara baktığınızda petrolle çalışan büyük araçların elektrikli araçlara göre daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Yani bu ülkeler büyüdükçe petrol talepleri düşmenin aksine artıyor” bilgisini verdi.