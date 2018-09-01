01 Eylül 2018 Cumartesi 08:38

Bu haber 1240 kez okundu.

STAR Rafineri’nin ilk ham petrolü Azerbaycan’dan

SOCAR Türkiye tarafından 6.3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri’nin 80.000 tonluk ilk ham petrol kargosu geldi. Devreye alınma sürecinde olan rafineride, açılışı planlanan Ekim ayına kadar test üretimleri yapılacak.