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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:38
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STAR Rafineri’nin ilk ham petrolü Azerbaycan’dan

SOCAR Türkiye tarafından 6.3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri’nin 80.000 tonluk ilk ham petrol kargosu geldi. Devreye alınma sürecinde olan rafineride, açılışı planlanan Ekim ayına kadar test üretimleri yapılacak.

STAR Rafineri'nin ilk ham petrolü Azerbaycan'dan
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SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, bu yılın dördüncü çeyreğinde operasyona başlayacak rafineride devreye alma çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “STAR Rafineri’nin ilk petrolünün SOCAR’ın anavatanı Azerbaycan’dan gelmesi bizim için çok anlamlı. SOCAR Türkiye olarak, Türkiye’nin en büyük sanayi grubu olma yolunda her geçen yıl hızla ilerlerken stratejik yatırımlarımızla ülke ekonomisi ve endüstrisine güç katacağız. Yerli üretimi artıran, dışa bağımlılık ve cari açığı azaltan, yeni istihdam alanları oluşturan yatırımlarımızı, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi.
STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, “Ünitelerimizde devreye alma hazırlıkları ve test çalışmalarının ardından üretim anlamında ilk testimizi de gerçekleştirme aşamasına geldik. Hedefimiz, STAR Rafineri’nin devreye alınmasını öngördüğümüz şekilde Ekim ayı içinde güvenli bir şekilde tamamlayarak faaliyete geçmesini sağlamak ve Türkiye ekonomisine değer katmak” dedi.

 

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