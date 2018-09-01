STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, “Ünitelerimizde devreye alma hazırlıkları ve test çalışmalarının ardından üretim anlamında ilk testimizi de gerçekleştirme aşamasına geldik. Hedefimiz, STAR Rafineri’nin devreye alınmasını öngördüğümüz şekilde Ekim ayı içinde güvenli bir şekilde tamamlayarak faaliyete geçmesini sağlamak ve Türkiye ekonomisine değer katmak” dedi.
STAR Rafineri’nin ilk ham petrolü Azerbaycan’dan
SOCAR Türkiye tarafından 6.3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri’nin 80.000 tonluk ilk ham petrol kargosu geldi. Devreye alınma sürecinde olan rafineride, açılışı planlanan Ekim ayına kadar test üretimleri yapılacak.
STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, “Ünitelerimizde devreye alma hazırlıkları ve test çalışmalarının ardından üretim anlamında ilk testimizi de gerçekleştirme aşamasına geldik. Hedefimiz, STAR Rafineri’nin devreye alınmasını öngördüğümüz şekilde Ekim ayı içinde güvenli bir şekilde tamamlayarak faaliyete geçmesini sağlamak ve Türkiye ekonomisine değer katmak” dedi.