Tekirdağ Limanı Ceynak’ın oldu



Ceynak, Türkiye’de liman işletmeciliği tecrübesine sahip. 2010 yılında yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açtığı ihalede Samsun Limanı’nın işletme hakkını 36 yıllığına devralmış olan Ceynak, Tekirdağ Limanı ile birlikte işletmeleri arasına ikinci limanı da dahil etmiş oldu.

Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, şu bilgileri verdi: “Samsun Limanı’nı nasıl Karadeniz’in en önemli lojistik üssü yapmışsak; Tekirdağ Limanı’nı da teknoloji ile donatacağız ve İstanbul dahil Trakya Bölgesi’nin genel kargo, konteyner ve Ro-Ro taşımacılığına dair tüm ihtiyacını karşılar hale getireceğiz.”