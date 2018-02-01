Trabzon Limanı 325 milyon TL değerle borsa yolunda

Muzaffer Ermiş ise şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına sahip Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan 45 milyon dolar tutarında yatırımla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana Liman’da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7.7’lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı. Trabzon Limanı bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde bulunan en büyük liman konumunda.”