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01 Şubat 2018 Perşembe 08:38
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Trabzon Limanı 325 milyon TL değerle borsa yolunda

Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu, Uzakdoğu ile Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu’nun önemli kapısı Trabzon Limanı, 2018 yılının talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ilk halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Trabzon Limanı 325 milyon TL değerle borsa yolunda
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Halka arz hazırlıklarıyla ilgili toplantıya Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman katıldı. Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, “Trabzon Limanı halka arzı tüm şirketlerimizi halka açarak kurumsallaşmayı sermaye piyasaları üzerinden hızlandırma planımızın bir parçası” dedi.
Muzaffer Ermiş ise şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına sahip Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan 45 milyon dolar tutarında yatırımla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana Liman’da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7.7’lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı. Trabzon Limanı bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde bulunan en büyük liman konumunda.”

 

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Trabzon LimanıAlbayrak GrubuCEODr. Ömer Bolat
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