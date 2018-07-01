Türkiye Petrolleri hedeflerini açıkladı

Türkiye Petrolleri

Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Petrolleri’nin son dönem projelerinin, bayilere yönelik çalışmaların ve hedeflerinin masaya yatırıldığı davetlere, 1000 kişi katıldı. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Petrolleri’nin yüksek kalite ve hizmet anlayışını ülkemizin her yerine götürmeyi planlıyoruz. İlerleyen dönemde istasyonlarımızın sayısını artırarak ülkemizin dört bir yanına Türkiye Petrolleri’nin adını yazacağız” dedi.