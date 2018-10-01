U.N. Ro-Ro ‘scrubber’ yatırımı yapacak

U.N. Ro-Ro, 2020 yılının Ocak ayında sülfür oranının azaltılmasını hedefleyen yeni çevre yönetmeliğine uyum sağlamak amacıyla Türkiye ile İtalya, Yunanistan ve Fransa arasında sefer yapan 12 Ro-Ro gemisi için “scrubber” olarak bilinen gaz yalıtım sistemi yatırımı yapacak. 300 milyon TL’lik yatırımla 2020 itibariyle DFDS Akdeniz İş Birimi’ne bağlı U.N. Ro-Ro’nun tüm gemileri sülfür emisyonunu kısıtlamaya yönelik yeni küresel mevzuata uyumlu hale gelecek.

DFDS CEO'su Niels Smedegaard; "2020 küresel sülfür yönetmeliği için Akdeniz'deki yeni gemi ağımız için hazırlıklara başlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Bu yatırım, limanlara ve kıyılara yakın yerlerde yaşayan insanlar için sağlık ve çevre açısından faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda gaz yalıtım teknolojisi üzerindeki engin bilgi ve deneyimimiz sayesinde erişeceğimiz operasyonel ve finansal sinerjiyi de yansıtacak" diye konuştu.