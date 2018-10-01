﻿
SEKTÖRDEN HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:37
Bu haber 596 kez okundu.

U.N. Ro-Ro ‘scrubber’ yatırımı yapacak

Danimarkalı denizcilik devi DFDS’nin geçtiğimiz Haziran ayında satın aldığı intermodal taşımacılık alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ro-ro şirketi U.N. Ro-Ro, çevre için önemli bir adım attı.

U.N. Ro-Ro ‘scrubber' yatırımı yapacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

U.N. Ro-Ro, 2020 yılının Ocak ayında sülfür oranının azaltılmasını hedefleyen yeni çevre yönetmeliğine uyum sağlamak amacıyla Türkiye ile İtalya, Yunanistan ve Fransa arasında sefer yapan 12 Ro-Ro gemisi için “scrubber” olarak bilinen gaz yalıtım sistemi yatırımı yapacak. 300 milyon TL’lik yatırımla 2020 itibariyle DFDS Akdeniz İş Birimi’ne bağlı U.N. Ro-Ro’nun tüm gemileri sülfür emisyonunu kısıtlamaya yönelik yeni küresel mevzuata uyumlu hale gelecek.
DFDS CEO'su Niels Smedegaard; "2020 küresel sülfür yönetmeliği için Akdeniz'deki yeni gemi ağımız için hazırlıklara başlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Bu yatırım, limanlara ve kıyılara yakın yerlerde yaşayan insanlar için sağlık ve çevre açısından faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda gaz yalıtım teknolojisi üzerindeki engin bilgi ve deneyimimiz sayesinde erişeceğimiz operasyonel ve finansal sinerjiyi de yansıtacak" diye konuştu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Niels SmedegaardCEOU.N. Ro-RoDFDSRo-Ro
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
GEFCO TürkTraktör için dünya ve ay arası mesafeden fazla yol katedecek GEFCO TürkTraktör için dünya ve ay arası mesafeden...
MNG Kargo ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) işbirliği yaptı MNG Kargo ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası...
Aydınlı Grup yeni lojistik merkezinin temellerini attı Aydınlı Grup yeni lojistik merkezinin temellerini...
İGA’ya ilk yakıt sevkiyatı gerçekleşti İGA’ya ilk yakıt sevkiyatı gerçekleşti
Küçük ve değerli paketler Loomis güvencesinde Küçük ve değerli paketler Loomis güvencesinde
Emirates SkyCargo, Brezilya’ya aşı taşıyan charter uçuşları gerçekleştirdi Emirates SkyCargo, Brezilya’ya aşı taşıyan charter...
Yukarı Çık

banner227

banner223

banner216

GEFCO TürkTraktör için dünya ve ay arası...
GEFCO, TürkTraktör’ün Sakarya’daki Erenler Fabrikası’ndan ya da GEFCO Lojistik Aktürk Araç Deposu’ndan...

Haberi Oku