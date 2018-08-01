UPS, İstanbul yeni Havalimanı’nda

UPS Doğu Avrupa Başkanı Daniel Carrera, “Sınırlar arası ticaretin, tahmin edilebilir gelecekte küresel gayri safi yurt içi hasıladan daha hızlı büyümesi öngörülüyor. Bu yeni yatırımla birlikte Türkiye’deki işletmeler UPS’in akıllı küresel lojistik ağına erişebilir ve büyümek için ihracat fırsatlarının avantajını kullanabilir” diye konuştu.

UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç şunları kaydetti: “Türkiye’nin ekonomisi çok güçlü bir büyüme kaydediyor ve Türkiye’de tüm boyutlarda işletmeler için ihracatları arttıracak geniş bir potansiyel bulunuyor. Ülkedeki 20’ye yakın tesisle ve yurtiçi ekspres ağımıza yapılan son iyileştirmelerle bu yeni yapı, müşterilerimize işlerini büyütürken ihtiyaçları olan desteği vereceğimize dair taahhüdümüzün açık bir göstergesidir.”