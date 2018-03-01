﻿
SEKTÖRDEN HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2018 Perşembe 08:36
Bu haber 1671 kez okundu.

UTİKAD: “Altyapı çalışmaları süratle yapılmalı”

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi.

UTİKAD: 'Altyapı çalışmaları süratle yapılmalı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, lojistik sektörünün küresel büyüklüğünün yaklaşık 7.5 trilyon dolar olduğunu belirterek, “2023 yılında küresel lojistik sektörünün büyüklüğünün 15 trilyon ABD Doları’nı aşması beklenmektedir. Ülkemizde lojistik sektörünün büyüklüğü ise 300 milyar TL’ye tekabül etmekte olup GSYH’nin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmaktadır. Lojistik sektöründeki faaliyetlerin yaklaşık yüzde 50’si doğrudan lojistik firmaları tarafından, diğer yüzde 50’si sanayi ve ticaret firmalarının kendileri tarafından gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.
Sektöre ilişkin beklentileri de aktaran Eldener, şunları söyledi: “2018 yılı Yatırım Programı’na göre 88.1 milyar TL kamu yatırımı bütçesinin 21.4 milyar TL’lik kısmının ‘Ulaştırma Sektörü’ne ayrılması umut verici. Altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu yatırımları gereklidir. Ancak ‘Bir Kuşak Bir Yol’ ve diğer taşımacılık koridoru projelerinden daha büyük payların alınabilmesi için altyapı hizmetlerinin süratle tamamlanması şart. Doğu-batı ve kuzey-güney hatlarında kesintisiz demiryolu hattımız ne yazık ki mevcut değil. Çoğu limanımızda demiryolu bağlantılarının olmaması ülkemiz üzerinden geçecek transit yük trafiğinin alternatif rotalara kaymasına sebep oluyor. Lojistik merkezler modlar arası yük entegrasyonunu kolaylaştırıcı şekilde planlanmıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Emre EldenerUTİKAD
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Alışan Lojistik ‘Acil Yol Yardım Aracı’ revize edildi Alışan Lojistik ‘Acil Yol Yardım Aracı’ revize...
UPS’nin büyüme hızı arttı UPS’nin büyüme hızı arttı
Arkas’tan simülasyon eğitimleri Arkas’tan simülasyon eğitimleri
DHL Express Türkiye, TAPA sertifikalı ilk ve tek şirket oldu DHL Express Türkiye, TAPA sertifikalı ilk ve tek...
UPS, 125 Tesla elektrikli tırın ön siparişini veriyor UPS, 125 Tesla elektrikli tırın ön siparişini...
Tekirdağ Limanı Ceynak’ın oldu Tekirdağ Limanı Ceynak’ın oldu
Yukarı Çık

banner199

Alışan Lojistik ‘Acil Yol Yardım Aracı’...
Lojistik sektöründe sunduğu hizmetler ve müşterilerinin beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik çözüm...

Haberi Oku