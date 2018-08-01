Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, “Karbondioksit ve benzeri gazların emisyonlarının azaltılması, jeotermal akışkandan daha yüksek verimle faydalanılması ve kaynağın sürdürülebilirliğinin korunmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projeye, tüm bilgi birikimi ve tecrübemizi aktarmaya hazırız” dedi. Yaklaşık 15 milyon Euro’luk bir hibe jeotermal enerjide sürdürülebilir üretim alanında Ar-Ge çalışmaları için kullanılacak.
Zorlu Enerji, Horizon 2020 Programı kapsamında
Zorlu Enerji, Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen GECO (Geothermal Gas Emmisson Control-Jeotermal Gaz Emisyonlarının Kontrolü) Projesi’nin ortakları arasında yer aldı.
Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, “Karbondioksit ve benzeri gazların emisyonlarının azaltılması, jeotermal akışkandan daha yüksek verimle faydalanılması ve kaynağın sürdürülebilirliğinin korunmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projeye, tüm bilgi birikimi ve tecrübemizi aktarmaya hazırız” dedi. Yaklaşık 15 milyon Euro’luk bir hibe jeotermal enerjide sürdürülebilir üretim alanında Ar-Ge çalışmaları için kullanılacak.