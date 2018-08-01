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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:44
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Zorlu Enerji, Horizon 2020 Programı kapsamında

Zorlu Enerji, Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen GECO (Geothermal Gas Emmisson Control-Jeotermal Gaz Emisyonlarının Kontrolü) Projesi’nin ortakları arasında yer aldı.

Zorlu Enerji, Horizon 2020 Programı kapsamında
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Toplam 18 kurum tarafından yürütülecek proje, jeotermal sahalarda sürdürülebilirliğin sağlanması için karbondioksitin ve benzeri gazların bertaraf edilerek emisyonların sıfıra indirilmesi alanında uluslararası saha uygulamalarının yapılmasını amaçlıyor.
Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, “Karbondioksit ve benzeri gazların emisyonlarının azaltılması, jeotermal akışkandan daha yüksek verimle faydalanılması ve kaynağın sürdürülebilirliğinin korunmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu projeye, tüm bilgi birikimi ve tecrübemizi aktarmaya hazırız” dedi.   Yaklaşık 15 milyon Euro’luk bir hibe jeotermal enerjide sürdürülebilir üretim alanında Ar-Ge çalışmaları için kullanılacak. 

 

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Zorlu EnerjiGECOAli Kındap
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