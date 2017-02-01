“Başarının sırrı sisteme girenlerin kalıcılığı”
Fibaemeklilik Genel Müdürü Ömer Mert, “Otomatik Katılım uygulamasını başarıya ulaştıracak en önemli unsur, iki aylık cayma süresinden sonra kişilerin sistem içerisinde kalıcı olmaları” dedi.
Fibaemeklilik Genel Müdürü Ömer Mert, “Otomatik Katılım uygulamasını başarıya ulaştıracak en önemli unsur, iki aylık cayma süresinden sonra kişilerin sistem içerisinde kalıcı olmaları” dedi.
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