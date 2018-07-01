Sigorta Cini, Tria Sigorta stratejik ortaklığı

18’den fazla ülkede faaliyet gösteren, Amsterdam merkezli NN Group yatırımı Sigorta Cini, yeni süreçte sigortacılık hizmetlerini İstanbul Ataşehir ve Trabzon ofislerinde Tria Sigorta müşterilerine Sigorta Cini deneyimi ve gücüyle hizmet vermeyi sürdürecek. İşbirliğiyle Tria Sigorta müşterileri, Sigorta Cini portföyündeki 20 sigorta şirketiyle çalışabilecek ve farklı ürün seçeneklerinden de faydalanabilecek. Sigorta Cini Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aydınlı ve Tria Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Salih Şahin imza törenine katıldı.