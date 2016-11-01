﻿
SİGORTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Kasım 2016 Salı 08:30
Bu haber 9234 kez okundu.

Sigorta Cini ve BP’den işbirliği

Sigorta Cini müşterilerine 50 TL’ye varan akaryakıt hediye ediyor.

Sigorta Cini ve BP'den işbirliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sigorta Cini, BP ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Trafik, Kasko ve Ferdi Kaza Sigortası yaptıran müşterilerine 50 TL’ye varan akaryakıt hediye ediyor. Sigorta Cini, 31 Ocak 2017 tarihine kadar geçerli olacak kampanyasıyla kasko sigortası yaptıran müşterilere 20 TL, trafik sigortası yaptıranlara 20 TL ve ferdi kaza sigortası yaptıranlara ise 10 TL tutarında akaryakıt hediye ediyor. Bu üç sigorta ürünü birlikte satın alındığında, toplamda 50 TL’lik hediye akaryakıt çekleri, tüm BP istasyonlarında kullanılabiliyor. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Sigorta CiniBPBP Hediye YakıtSigorta Cini Trafik SigortasıSigorta Cini KaskoSigorta Cini Ferdi Kaza Sigortası

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Aksigorta’dan yabancılar için özel sağlık sigortası Aksigorta’dan yabancılar için özel sağlık sigortası
Anadolu Hayat Emeklilik, Balıkesirli işadamlarıyla buluştu Anadolu Hayat Emeklilik, Balıkesirli işadamlarıyla...
Sigorta sektörünün potansiyeli büyük Sigorta sektörünün potansiyeli büyük
NN Group, istikrarla büyüyor NN Group, istikrarla büyüyor
MetLife’ın BES’teki fon büyüklüğü 1 milyar TL’yi aştı MetLife’ın BES’teki fon büyüklüğü 1 milyar...
Multinet -Vakıf Emeklik işbirliği Multinet -Vakıf Emeklik işbirliği
Yukarı Çık

Aksigorta’dan yabancılar için özel sağlık...
Aksigorta, Yabancılara Özel Sağlık Sigortası ürünü ile Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancıların...

Haberi Oku