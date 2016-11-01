Sigorta Cini ve BP’den işbirliği

Sigorta Cini, BP ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Trafik, Kasko ve Ferdi Kaza Sigortası yaptıran müşterilerine 50 TL’ye varan akaryakıt hediye ediyor. Sigorta Cini, 31 Ocak 2017 tarihine kadar geçerli olacak kampanyasıyla kasko sigortası yaptıran müşterilere 20 TL, trafik sigortası yaptıranlara 20 TL ve ferdi kaza sigortası yaptıranlara ise 10 TL tutarında akaryakıt hediye ediyor. Bu üç sigorta ürünü birlikte satın alındığında, toplamda 50 TL’lik hediye akaryakıt çekleri, tüm BP istasyonlarında kullanılabiliyor.