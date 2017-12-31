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SİGORTA:
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01 Ocak 2018 Pazartesi 08:38
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Sigorta Cini yeni işbirlikleriyle büyüyor

Sigorta Cini, köklü geçmişiyle güvenilir sigorta markası Unico ile işbirliğine imza attı.

Sigorta Cini yeni işbirlikleriyle büyüyor
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Türkiye’nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, yaptığı işbirlikleri ile anlaşmalı olduğu kurum sayısını artırıyor. Sigorta Cini, Unico Sigorta’nın da aralarında olduğu Türkiye’nin en seçkin ve güvenilir sigorta firmalarından en uygun teklifi müşterilerine sunabilmek için altyapısına ve portföyüne yatırım yapmaya devam ediyor. 1988’den günümüze dek Türk sigorta sektörünün köklü oyuncularından biri olan Aviva Sigorta, 2015 yılı itibariyle yoluna Unico Sigorta olarak devam ediyor. Sigorta Cini, Unico Sigorta’nın tüm ürün ve hizmetlerini sunacak.
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