Vakıf Emeklilik’e 1 altın, 3 bronz ödül

Stevie Awards, IADA ve ARC Awards yarışmalarından bir altın, üç bronz ödül kazandı. Vakıf Emeklilik, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı” olarak bilinen ve bağımsız MerComm kuruluşunun düzenlediği uluslararası ARC Awards yarışmasından İngilizce Dışı Faaliyet Raporu ve İç Tasarım kategorilerinde iki bronz ödül, IADA “Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri’nde altın madalya, International Business Awards (IBA) Stevie Ödülü değerlendirmesinde En iyi Basılı Faaliyet Raporu kategorisinde bronz ödül aldı.