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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:33
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Vakıf Emeklilik’e 1 altın, 3 bronz ödül

“Geleceğe Hazır mıyız?” temalı Vakıf Emeklilik 2017 Yılı Faaliyet Raporu, dünyanın en seçkin yarışmaları olarak kabul edilen;

Vakıf Emeklilik'e 1 altın, 3 bronz ödül
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Stevie Awards, IADA ve ARC Awards yarışmalarından bir altın, üç bronz ödül kazandı. Vakıf Emeklilik, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı” olarak bilinen ve bağımsız MerComm kuruluşunun düzenlediği uluslararası ARC Awards yarışmasından İngilizce Dışı Faaliyet Raporu ve İç Tasarım kategorilerinde iki bronz ödül, IADA “Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri’nde altın madalya, International Business Awards (IBA) Stevie Ödülü değerlendirmesinde En iyi Basılı Faaliyet Raporu kategorisinde bronz ödül aldı.

 

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