01 Mayıs 2018 Salı 08:38

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“Atıklar Orman Olsun” kampanyasının ilk ormanı Çatalca’da büyüyecek

Kurduğu toplama sistemiyle tüm Türkiye’de bugüne kadar 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı (AEEE) geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandıran ELDAY, sürdürülebilir sağlıklı çevre ve toplum hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.