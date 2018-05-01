“Atıklar Orman Olsun” kampanyasını yürüten ELDAY, ilk ormanının temellerini Çatalca’da bulunan Akalan Köyü ağaçlandırma sahasına dikilen fidanlarla attı. Orman Bakanlığı’nın desteğiyle ve Uluslararası Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi Federasyonu, İstanbul Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ISMMMO), EAG Geri Dönüşüm A.Ş.’nin işbirliğiyle düzenlenen kampanya çerçevesinde geri dönüşüme kazandırılan 150 ton AEEE’den elde edilen gelir 5 bin fidana dönüşerek toprakla buluştu.
“Atıklar Orman Olsun” kampanyasının ilk ormanı Çatalca’da büyüyecek
Kurduğu toplama sistemiyle tüm Türkiye’de bugüne kadar 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı (AEEE) geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandıran ELDAY, sürdürülebilir sağlıklı çevre ve toplum hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.