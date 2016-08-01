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01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:43
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Aygaz’ın desteği ile diyabetik çocuklar kampta buluştu

Diyabetik Çocuklar Kampı, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından bu yıl da Aygaz’ın desteğiyle 24. kez gerçekleştirildi.

Aygaz'ın desteği ile diyabetik çocuklar kampta buluştu
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Kamp, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk sağlık kamplarından biri olma özelliğini taşıyor. Kamp, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı eğlenerek öğretirken yeni dostluklar kurmalarını sağlıyor.
Çocuk endokrinolojisi ve diyabetinde uzman doktorlar, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenlerinin gönüllü olarak görev yaptığı kampta 9-18 yaş arasındaki diyabetik çocuklar biraraya geldi. Kamp çocuklara, diyabetle mutlu yaşamanın mümkün olduğunu göstermeyi, onlara güven aşılamayı ve aralarındaki dayanışmayı arttırmayı hedefledi. Birçok sağlık kampı için örnek teşkil eden Diyabetik Çocuklar Kampı, 24 yılda yaklaşık 2000 çocuğu konuk etti. 
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