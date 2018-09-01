01 Eylül 2018 Cumartesi 08:37 Bu haber 1440 kez okundu.
Aygaz’ın desteğiyle 96 diyabetli çocuk kampta buluştu
Diyabetli çocuklara sağlıklı ve mutlu yaşamanın yollarını öğretmek, aralarındaki dayanışmayı geliştirmek, özgüvenlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Diyabetik Çocuklar Kampı, DSİ İznik Sosyal Tesisleri’nde çocuklara ev sahipliği yaptı.
Çocuklar, 11 Ağustos tarihine kadar süren kampta, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirmenin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle diyabetle yaşamayı öğreniyor. Aygaz’ın 14 yıldır destek verdiği kampa, bu yıl 9-18 yaş arasındaki 96 diyabetik çocuk katıldı. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra temel diyabet bakımı ve tedavisiyle ilgili her gün bir saat teorik ders alan çocuklara kamp boyunca profesör ve uzman doktorlar tarafından uygulamalı eğitimler veriliyor.