﻿
SOSYAL SORUMLULUK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:37
Bu haber 1440 kez okundu.

Aygaz’ın desteğiyle 96 diyabetli çocuk kampta buluştu

Diyabetli çocuklara sağlıklı ve mutlu yaşamanın yollarını öğretmek, aralarındaki dayanışmayı geliştirmek, özgüvenlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Diyabetik Çocuklar Kampı, DSİ İznik Sosyal Tesisleri’nde çocuklara ev sahipliği yaptı.

Aygaz'ın desteğiyle 96 diyabetli çocuk kampta buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Çocuklar, 11 Ağustos tarihine kadar süren kampta, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirmenin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle diyabetle yaşamayı öğreniyor. Aygaz’ın 14 yıldır destek verdiği kampa, bu yıl 9-18 yaş arasındaki 96 diyabetik çocuk katıldı. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra temel diyabet bakımı ve tedavisiyle ilgili her gün bir saat teorik ders alan çocuklara kamp boyunca profesör ve uzman doktorlar tarafından uygulamalı eğitimler veriliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
AYGAZIstanbul üniversitesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Limak Enerji’den ‘Yeşil Dönüşüm Ormanları’ Limak Enerji’den ‘Yeşil Dönüşüm Ormanları’
Türk Telekom Eğitim Tırı ile yollarda Türk Telekom Eğitim Tırı ile yollarda
İZODER’den yalıtım ve burs desteği İZODER’den yalıtım ve burs desteği
Dell, milyonlarca insanı teknoloji ile buluşturuyor Dell, milyonlarca insanı teknoloji ile buluşturuyor
Sabancı Vakfı, eğitim alanındaki 5 projeye 900 bin TL hibe verecek Sabancı Vakfı, eğitim alanındaki 5 projeye 900...
Healpy ile ‘Her Adım İyilik’ Healpy ile ‘Her Adım İyilik’
Yukarı Çık

banner223

banner216

Limak Enerji’den ‘Yeşil Dönüşüm Ormanları’
Limak Enerji, faturalarda kullanılan kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla bir sosyal sorumluluk...

Haberi Oku