01 Haziran 2018 Cuma 08:31

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Çocukların göz sağlığına masalsı dokunuş

Dünyagöz Vakfı, çocuk göz sağlığı konusunda farkındalık oluşturacak bir masal kitabı projesi “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” ile binlerce çocuğun göz sağlığını koruma altına almayı amaçlıyor.