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01 Haziran 2018 Cuma 08:31
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Çocukların göz sağlığına masalsı dokunuş

Dünyagöz Vakfı, çocuk göz sağlığı konusunda farkındalık oluşturacak bir masal kitabı projesi “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” ile binlerce çocuğun göz sağlığını koruma altına almayı amaçlıyor.

Çocukların göz sağlığına masalsı dokunuş
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Çocuklarda okul öncesi göz problemlerini tespit edebilmek ve önlem alabilmek amacıyla uzman hekimler tarafından hazırlanan masal kitabı, göz sağlığı testlerini eğlenceli ve interaktif bir hikayeyle birleştiriyor. Kitabın yanında yer alan dürbün mercek, 3d gözlük, göz bandı ve sembol anahtarı gibi materyaller ile aileler çocuklarının görme testlerini eğlenceli şekilde kontrol ederek olası görme problemlerine karşı önlem alabiliyor. Dünyagöz Vakfı Başkan Yardımcısı Demet Kapıcıoğlu Melik, “Özellikle okul öncesindeki ve okula yeni başlayan çocuklarda göz sağlığı konusunda alınacak önlemler ve atılacak bilinçli adımlar, çocukların sağlıklı gelişimi açısından çok büyük önem taşıyor. Niloya karakteri ile kurguladığımız masal kitabı sayesinde artık aileler, çocuklarının gözlerini eğlenceli ve interaktif bir yolla kontrol edebilecek” dedi.

 

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DünyagözNiloyaKaptan NiloyaDemet Kapıcıoğlu Melik
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