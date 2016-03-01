Çünkü paylaşmak hepimize #iyi gelecek

2015 yılının Nisan ayında İstanbul’da 64 mağaza ile başlayan proje, Kasım 2015 itibari ile Türkiye çapında 24 ilde 205 Migros mağazasına yayıldı. Projeyle son kullanım tarihi yaklaştığı için raflardan kaldırılan meyve, sebze, et, şarküteri ve kuru gıda ürünleri, niteliği ve soğuk zinciri bozulmadan muhafaza edilerek aynı gün HAYTAP gönüllülerine teslim ediyor. Ürünler, en kısa sürede orman, barınak ve sokakta yaşayan hayvanlarının beslenmesinde kullanıyor.



Migros Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Başkut; projeyi sokakta yaşayan küçük canların hayatlarını sürdürebilmeleri için merhamet değil gereklilik olarak gördüklerini söyledi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun Kurucu Üyesi ve HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ise Migros ile birlikte sahipsiz hayvanların hayat standartlarını yükselttiklerini söyledi.