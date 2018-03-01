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01 Mart 2018 Perşembe 08:31
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Daikin 25 bin kişiye eğitim desteği verdi, 45 bin hedefliyor

‘Düşünebilen, araştıran ve üretebilen insanlar yetiştiren bir okul’ misyonu ile yola çıkan Daikin Türkiye Akademi, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Daikin 25 bin kişiye eğitim desteği verdi, 45 bin hedefliyor
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Son 4 yılda yurtiçi ve yurtdışında 25 bin kişiye eğitim veren Daikin Türkiye Akademi, sektör çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Daikin Türkiye Akademi’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt, şu bilgileri verdi: “Daikin Türkiye Akademi, performansını yalnızca eğitim sayısı ile değil, eğitimlerin sahaya yansıyan performansı ile de ölçmeyi hedefleyen bir altyapıya sahip.” Daikin uzun vadeli stratejiler çerçevesinde 2020 yılına kadar 45 bin kişiye eğitim sunan bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.

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