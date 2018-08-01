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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:41
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Dell, milyonlarca insanı teknoloji ile buluşturuyor

Dell, şirketin topluma, ekip üyelerine ve çevreye yönelik uzun vadeli taahhüdünü sürdürdüğü yıllık 2020 Legacy of Good çalışmalarının raporunu güncelledi.

Dell, milyonlarca insanı teknoloji ile buluşturuyor
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Raporda 4 Şubat 2017’den 2 Şubat 2018’e kadar geçen zamanda gösterilen çabalar özetleniyor. Rapora göre Dell Etiyopya'da 422 farklı yerde bulunan 400 binden fazla genç ve 3 binin üzerinde eğitimcinin faydalanacağı 650 bin dolar tutarında bir bağış yaptı. Etiyopya Eğitim Bakanlığı ve Camara Education ile birlikte yürütülen proje kapsamında, 2016 ile 2019 yılları arasında 1.000'den fazla okula 30 binin üzerinde bilgisayar temin edilecek ve 1.2 milyon öğrenci bundan faydalanacak. 12 milyon dolar değerindeki inovasyon projesinde, 3 binden fazla öğretmen ve okul yöneticisine verilecek olan 16 milyon saatin üzerinde bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleri de yer alacak.
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DellEtiyopya Eğitim Bakanlığı
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