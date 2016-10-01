Doğuş Otomotiv kurumsal sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırıyor

Küresel Raporlama Girişimi olan Global Reporting Initiative (GRI) çerçevesine uygun hazırlanan rapor, Doğuş Otomotiv’in 2015 yılı boyunca, sürdürülebilirlik, toplumsal gelişim, kurumsal vatandaşlık ve daha yaşanabilir bir çevre için aldığı kararlar ile geliştirdiği uygulamaları gözler önüne seriyor. Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, “Özellikle kadın çalışan adedi oranındaki artışımız, rapor kapsamına alınan Yetkili Satıcı sayısındaki önemli artış, çalışanlarımızla hayata geçirdiğimiz süreç iyileştirme projelerimizin sağladığı maliyet tasarrufu gibi başlıklar 2015 yılında en büyük atılımlarımızın başında geldi” dedi. Raporda, kadın istihdamı konusunda yapılan iyileştirmeler de yer aldı. Doğuş Otomotiv’in toplumsal yatırım için ayırdığı kaynak 3.58 milyon TL’ye ulaştı.