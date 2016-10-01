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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:30
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Doğuş Otomotiv kurumsal sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırıyor

Doğuş Otomotiv, sektöründe bir ilk olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Doğuş Otomotiv kurumsal sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırıyor
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Küresel Raporlama Girişimi olan Global Reporting Initiative (GRI) çerçevesine uygun hazırlanan rapor, Doğuş Otomotiv’in 2015 yılı boyunca, sürdürülebilirlik, toplumsal gelişim, kurumsal vatandaşlık ve daha yaşanabilir bir çevre için aldığı kararlar ile geliştirdiği uygulamaları gözler önüne seriyor. Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, “Özellikle kadın çalışan adedi oranındaki artışımız, rapor kapsamına alınan Yetkili Satıcı sayısındaki önemli artış, çalışanlarımızla hayata geçirdiğimiz süreç iyileştirme projelerimizin sağladığı maliyet tasarrufu gibi başlıklar 2015 yılında en büyük atılımlarımızın başında geldi” dedi. Raporda, kadın istihdamı konusunda yapılan iyileştirmeler de yer aldı. Doğuş Otomotiv’in toplumsal yatırım için ayırdığı kaynak 3.58 milyon TL’ye ulaştı.

 

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