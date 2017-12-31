01 Ocak 2018 Pazartesi 08:37

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Enerjimi Koruyorum’ Enerjisa’ya ödül getirdi

Enerjisa’nın yedi yıldır aralıksız sürdürdüğü ‘Enerjimi Koruyorum’ projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri'nde bu yıl 'Sorumlu Tüketim ve Üretim' kategorisi ödülünün sahibi oldu.