Engelleri Sesli Durak ile kaldıralım

Bir mobil uygulama olarak hayata geçirilen Sesli Durak; görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden ve hangi hatta ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlıyor.

Proje kapsamında www.bulusum.biz adresine girerek projeye yapılan her 1 TL’lik bağışa, Boyner de 5 TL. destek verecek. Duraklara gelen otobüslerden ve otobüslerin hangi hatta ait olduklarından görme engellileri sesli olarak bilgilendiren bir mobil uygulama olan Sesli Durak, sosyal girişimci Onur Kılıç tarafından hayata geçirildi.