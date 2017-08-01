﻿
SOSYAL SORUMLULUK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2017 Salı 08:31
Bu haber 621 kez okundu.

Engelleri Sesli Durak ile kaldıralım

Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Buluşum’un yeni projesi Sesli Durak, görme engelli bireyler için günlük hayatta ulaşım engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Engelleri Sesli Durak ile kaldıralım
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bir mobil uygulama olarak hayata geçirilen Sesli Durak; görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden ve hangi hatta ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlıyor.
Proje kapsamında www.bulusum.biz adresine girerek projeye yapılan her 1 TL’lik bağışa, Boyner de 5 TL. destek verecek. Duraklara gelen otobüslerden ve otobüslerin hangi hatta ait olduklarından görme engellileri sesli olarak bilgilendiren bir mobil uygulama olan Sesli Durak, sosyal girişimci Onur Kılıç tarafından hayata geçirildi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Sesli DurakEngelleri Sesli DurakBoyner Grup
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Mastercard ve Dünya Gıda Programı’ndan 100 milyon öğün Mastercard ve Dünya Gıda Programı’ndan 100 milyon...
Procat, “Koruncuklar’ın”gelecek hayallerine ışık tuttu Procat, “Koruncuklar’ın”gelecek hayallerine...
Sabancı Vakfı’ndan 400 öğrenciye daha burs Sabancı Vakfı’ndan 400 öğrenciye daha burs
TAYSAD’dan sosyal sorumluluk projesi TAYSAD’dan sosyal sorumluluk projesi
Anadolu Grubu’ndan “Yaşama Tutunanlar”ın sevinci Anadolu Grubu’ndan “Yaşama Tutunanlar”ın sevinci
BKM’den dijital teknoloji ve sosyal sorumluluk BKM’den dijital teknoloji ve sosyal sorumluluk
Yukarı Çık

banner199

Mastercard ve Dünya Gıda Programı’ndan 100...
Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleşen 2017 Küresel Vatandaşlık Festivali’nde Mastercard ve Dünya...

Haberi Oku