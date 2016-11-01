“Haydi Kızlar Kodlamaya”

Kadının güçlendirilmesini ana sorumluluk alanı olarak gören Borusan, Mart 2016’da kız çocuklarının geleceğe daha eşit şartlarla adım atabilmesi için “Haydı Kızlar Kodlamaya” projesini başlattı.

Gemlik’te 60 kız çocuğuna kodlama eğitimi aldıran Borusan, projenin bir sonraki aşamasını Sefaköy ve Halkalı fabrikalarındaki çalışanlarının da çocuklarını kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu lokasyonlarda da 7-14 yaş arası toplam 100 kız çocuğuna daha bilgisayar programlama eğitimi verilecek. Bu eğitim kapsamında, kız çocukları elektroniğin temel prensipleri, oyun, animasyon ve hikaye programlama, basit elektronik modüller ve 3D printing entegrasyonunu kullanarak basit robotlar tasarlama konusunda dersler alacak.