Henkel’de her deterjan minik kalplere umut taşıyor

Tekrarlayan vakalarla birlikte bu rakamın 5.000’lere kadar yükseldiği öngörülüyor. Henkel, bu projesiyle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından oluşturulan ve çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen, maddi durumları yetersiz ailelere ücretsiz olarak konaklama ve gıda gibi sosyal imkanlar sunan Aile Evi’nin sürdürülebilirliğine ve sayısının çoğalmasına katkı sağlıyor. Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü Töre Birol, “CarrefourSA ile işbirliğimiz sayesinde tüketicilerimizle birlikte el ele kansere karşı olan savaşlarında çocuklarımızın ve ailelerinin yanlarında yer alıyoruz” dedi. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na destek olmak isteyen herkes, CarrefourSA’dan yapacağı her alışverişte 0-17 yaş arasındaki kanser hastası çocukların tedavilerinin sürekliliğine katkıda bulunabilecek.