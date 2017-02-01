Huawei, TEV işbirliğiyle teknolojiye daha fazla kadın eli değdirecek



Teknoloji alanında çalışan kadın sayısının artırılmasını amaçlayan Huawei, “Huawei Teknoloji Bursu” kapsamında elektrik ve elektronik bilgisayar, elektronik haberleşme bölümlerinde öğrenim gören öğrenciye burs verecek.

Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Xu, ‘’Bilgi ve iletişim teknolojileri önümüzdeki yıllarda Türk halkının hayatını, ülkede ki endüstri ve ekonomiyi değiştirecek” dedi. Huawei Türkiye Pazarlama İletişimi Direktörü Mine Zaim, sürdürülebilir kalkınmanın ülkelerin gelişimi için hayati önem taşıdığını aktardı. TEV Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir ise Huawei ile yaptıkları işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.