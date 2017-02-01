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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:36
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Huawei, TEV işbirliğiyle teknolojiye daha fazla kadın eli değdirecek

Huawei, 1967 yılından bu yana Türkiye’nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle kız öğrencilerin eğitimine destek olacak.

Huawei, TEV işbirliğiyle teknolojiye daha fazla kadın eli değdirecek
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Teknoloji alanında çalışan kadın sayısının artırılmasını amaçlayan Huawei, “Huawei Teknoloji Bursu” kapsamında elektrik ve elektronik bilgisayar, elektronik haberleşme bölümlerinde öğrenim gören öğrenciye burs verecek.
Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Xu, ‘’Bilgi ve iletişim teknolojileri önümüzdeki yıllarda Türk halkının hayatını, ülkede ki endüstri ve ekonomiyi değiştirecek” dedi.  Huawei Türkiye Pazarlama İletişimi Direktörü Mine Zaim, sürdürülebilir kalkınmanın ülkelerin gelişimi için hayati önem taşıdığını aktardı. TEV Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir ise Huawei ile yaptıkları işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Huawei Teknoloji BursuTEV Genel Müdür Yardımcısı Şenol ÖzdemirTürk Eğitim VakfıMarco XuMine Zaim

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