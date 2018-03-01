01 Mart 2018 Perşembe 08:31

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İstanbul’a 0-3 yaş gözüyle bakış: İstanbul95 Programı

Dünyada sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı 0-3 yaş arası çocukların gelişimi konusunda yürüttüğü toplumsal çalışmalarla tanınan Bernard van Leer Vakfı, finansal ve teknik destek sağladığı İstanbul95 programını kamuoyuna tanıttı.