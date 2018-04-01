01 Nisan 2018 Pazar 08:25 Bu haber 1243 kez okundu.
Kadınlar Suruç’tan Japonya’ya gelinlik, Sinop’tan Amerika’ya el işi sattı
Türk Telekom’un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi “İnternetle Hayat Kolay” kadınlara dijital dünyanın kapılarını araladı.
Türkiye’nin en ücra köşesinde kadınlar, imkansız denileni başardı. Suruç’ta gelinlik ve kuaför salonu bulunan Sıdıka Cengizer, internet sayfası sayesinde yöresel nakışlarla işlenmiş gelinlikleri Japonya’ya satmayı başardı. Sinop’ta yöresel yemek restoranı bulunan 70 yaşındaki Semihe Şengül de İnternetle Hayat Kolay kapsamında aldığı eğitimler sayesinde, işyerinin portalından Amerika’ya el emeği dantellerini, eriştelerini, salçalarını ihraç etti. Türkiye’nin kalkınmada öncelikli 54 ilinde uygulanan İnternetle Hayat Kolay (İHK) Projesi, bu yıl sonunda 81 ile nefes verecek. Proje kapsamında ağırlıklı kırsal kesimde olmak üzere toplam 30 bin kişiye eğitim verilirken bunların 19 binini kadınlar oluşturdu. İnternetle Hayat Kolay Projesi’nde, internet okur yazarlığı eğitimleri, Türkiye’nin her yerindeki 300 gönüllü genç tarafından veriliyor.