“Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar”
Balparmak’ın çocuklara yönelik serisi Honeybana Balparmak ile TOÇEV işbirliğinde hayata geçirdiği “Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” isimli sosyal sorumluluk projesi tamamlandı.
Proje kapsamında çocukların doğru beslenmesinde kilit rol oynayan ebeveynlere de eğitimler verildi. Eğitimlerden sonra yapılan araştırmalar, ebeveynlerin tamamının düzenli kahvaltı etme alışkanlığının okul başarısını artıracağını ve tamamına yakınının ise çocuklarına kahvaltı alışkanlığı kazandırmak için çocuklarıyla birlikte kahvaltı sofrasına oturmaları gerektiğini anladığını gösterdi.