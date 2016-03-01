01 Mart 2016 Salı 08:30

Bu haber 3655 kez okundu. “Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” Balparmak’ın çocuklara yönelik serisi Honeybana Balparmak ile TOÇEV işbirliğinde hayata geçirdiği “Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” isimli sosyal sorumluluk projesi tamamlandı.

8 ilde 16 bin çocuğa doğrudan ulaşılarak, düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırmak için eğitimler verildi. İçerik danışmanlığını Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Prof.Dr. Benal Büyükgebiz’in üstlendiği Proje kapsamında yapılan anketler, eğitime katılan çocukların tamamına yakınının kahvaltının önemini doğru olarak kavradığını ortaya koydu.

Proje kapsamında çocukların doğru beslenmesinde kilit rol oynayan ebeveynlere de eğitimler verildi. Eğitimlerden sonra yapılan araştırmalar, ebeveynlerin tamamının düzenli kahvaltı etme alışkanlığının okul başarısını artıracağını ve tamamına yakınının ise çocuklarına kahvaltı alışkanlığı kazandırmak için çocuklarıyla birlikte kahvaltı sofrasına oturmaları gerektiğini anladığını gösterdi.