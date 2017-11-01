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SOSYAL SORUMLULUK:
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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:28
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Karaca ve UNICEF işbirliği ile çocuklara destek

UNICEF ve Karaca işbirliğiyle UNICEF’in Türkiye’deki eğitim projelerine destek vermek amacıyla hayata geçirilen

Karaca ve UNICEF işbirliği ile çocuklara destek
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“Paylaşacağımız Bir Gelecek Var” projesi kapsamında Ara Güler, Ayşe Kulin, Prof. Devrim Erbil, Ferhat Göçer, Prof.Dr. İlber Ortaylı, Kenan Doğulu, Kerem Görsev, Müjdat Gezen, Nilüfer, Rahmi M. Koç ve Varol Yaşaroğlu’nun da aralarında bulunduğu pek çok isim, çocuklar için kahve fincanı tasarladı. Türkiye’deki eğitim projelerinin önemine dikkat çeken bu işbirliği, ihtiyacı olan pek çok çocuk için yeni bir gelecek hazırlıyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarına verdiği destekle ön plana çıkan Karaca, bu projeyle eğitime muhtaç çocukların yanında yer alıyor. Fincanlar ikili kutularda satışa sunulurken satıştan elde edilen gelir UNICEF’e bağışlanacak.

 

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