Mitsubishi Electric, görme engelliler için dokunma tabanlı arayüz geliştirdi

Bu çerçevede genç bir tasarımcı, görme engellilerin cihaz kullanımı sırasında yaşadıkları zorluklardan yola çıkarak yeni bir tema tasarladı. Ardından bu proje üzerinde çalışan üç genç Mitsubishi Electric tasarımcısı, görme engellilere eğitim veren bir okulda öğretmen ve öğrencilerin yardımlarıyla klima uzaktan kumandaları için yeni bir deneysel arayüz geliştirdi. Klimanın farklı modlarını, her bir işlevin durumunu ve çalışmasını gösteren ayırt edici şekiller, konumlar ve hareketlerin kullanıldığı arayüz sayesinde görme engelliler ayarları kolaylıkla doğrulayıp değiştirebiliyor.