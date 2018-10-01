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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
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Mitsubishi Electric, görme engelliler için dokunma tabanlı arayüz geliştirdi

Mitsubishi Electric’in endüstriyel tasarım merkezi tarafından yönetilen Design X Projesi kapsamında tasarımcılar, bağımsız bir şekilde yaratıcı tasarım temalarıyla ilgilenmeye teşvik ediliyor.

Mitsubishi Electric, görme engelliler için dokunma tabanlı arayüz geliştirdi
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Bu çerçevede genç bir tasarımcı, görme engellilerin cihaz kullanımı sırasında yaşadıkları zorluklardan yola çıkarak yeni bir tema tasarladı. Ardından bu proje üzerinde çalışan üç genç Mitsubishi Electric tasarımcısı, görme engellilere eğitim veren bir okulda öğretmen ve öğrencilerin yardımlarıyla klima uzaktan kumandaları için yeni bir deneysel arayüz geliştirdi. Klimanın farklı modlarını, her bir işlevin durumunu ve çalışmasını gösteren ayırt edici şekiller, konumlar ve hareketlerin kullanıldığı arayüz sayesinde görme engelliler ayarları kolaylıkla doğrulayıp değiştirebiliyor.

 

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