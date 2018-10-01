01 Ekim 2018 Pazartesi 08:31

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Mitsubishi Electric, görme engelliler için dokunma tabanlı arayüz geliştirdi

Mitsubishi Electric’in endüstriyel tasarım merkezi tarafından yönetilen Design X Projesi kapsamında tasarımcılar, bağımsız bir şekilde yaratıcı tasarım temalarıyla ilgilenmeye teşvik ediliyor.