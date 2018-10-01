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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:31
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Multinet Up ve Fazla Gıda, gıda israfını önlemek için işbirliğine gidiyor

Multinet Up, gıda israfını önlemek için Fazla Gıda ile işbirliği yaptı. İlk etapta İstanbul’un belirli bölgelerinde pilot olarak başlayacak olan işbirliği ile Multinet Up üye işyerleri gıda bağışı ile sosyal fayda sağlamanın yanı sıra israfı önleyerek ekonomik fayda da yaratan bu çalışmaya dahil olacaklar.

Multinet Up ve Fazla Gıda, gıda israfını önlemek için işbirliğine gidiyor
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Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye işyeri ağı bulunan Multinet Up, Türkiye’de kurtarılabilir gıda atığının 30 milyar TL seviyesinde olmasından hareketle yola çıktı.
Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, “Üye işyerlerimizi Fazla Gıda sistemi ile tanıştırıyor ve sisteme dahil olmalarını sağlıyoruz. İlk etapta belirlenen pilot bölge ile işbirliğimizi başlatacağız; ardından 40 bin üye işyerimizin tamamını sisteme davet edeceğiz. Bu önemli işbirliği ile ülkemizde gıda israfının önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi. Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı, “Dünya’da her yıl 1.3 milyar ton gıda insan tüketimi için üretilip atık oluyor. Perakende, toptancı, üretici ve otellerden sonra şimdi de gıda atığını önleyen teknoloji alt yapımızı Multinet Up işbirliği ile restoranların da kullanımına açıyoruz” dedi.
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Multinet UPCEOOlcay Silahlı
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