Multinet Up ve Fazla Gıda, gıda israfını önlemek için işbirliğine gidiyor

Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye işyeri ağı bulunan Multinet Up, Türkiye’de kurtarılabilir gıda atığının 30 milyar TL seviyesinde olmasından hareketle yola çıktı.

Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, “Üye işyerlerimizi Fazla Gıda sistemi ile tanıştırıyor ve sisteme dahil olmalarını sağlıyoruz. İlk etapta belirlenen pilot bölge ile işbirliğimizi başlatacağız; ardından 40 bin üye işyerimizin tamamını sisteme davet edeceğiz. Bu önemli işbirliği ile ülkemizde gıda israfının önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi. Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı, “Dünya’da her yıl 1.3 milyar ton gıda insan tüketimi için üretilip atık oluyor. Perakende, toptancı, üretici ve otellerden sonra şimdi de gıda atığını önleyen teknoloji alt yapımızı Multinet Up işbirliği ile restoranların da kullanımına açıyoruz” dedi.