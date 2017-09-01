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01 Eylül 2017 Cuma 08:36
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Pınar Enstitüsü ile “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde”

Türkiye’nin süt sektörünün sürdürülebilirliğini ve küçük ölçekli süt çiftçisini desteklemek amacıyla, Pınar Enstitüsü liderliğinde başlatılan “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ile Pınar Süt, Business Call to Action’a (BCtA) katıldı.

Pınar Enstitüsü ile 'Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde”
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Pınar Enstitüsü liderliğindeki bu proje ile üreticilere, sütlerinin kalitesini arttırırken verimliliklerini ve gelirlerini arttırmaya yönelik eğitimler sunulacak. Eğitimler, katılım göstermek isteyen tüm üreticilere açık olacak. 2008 yılında başlatılan Business Call to Action, şirketleri; tüketici, üretici, tedarikçi ve dağıtıcı olarak günde 8 dolardan daha az satın alma gücüne sahip kişilere yönelik kapsamlı iş modelleri geliştirmeye teşvik ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlıyor. Birçok uluslararası kuruluş tarafından desteklenen programa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) evsahipliği yapıyor.

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