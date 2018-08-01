Sabancı Vakfı, eğitim alanındaki 5 projeye 900 bin TL hibe verecek



Sabancı Vakfı’nın son 11 yılda hibe desteği verdiği proje sayısı 144’e, hibe tutarı 18 milyon TL’ye ulaştı. Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı Zerrin Koyunsağan, “Etki yaratma hedefiyle destek verdiğimiz eğitim projeleri sayesinde, kadın, genç ve engellilerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hibe desteği almaya hak kazanan kuruluşlar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi. Rengarenk Umutlar Derneği, “Çocuklar için Rengarenk Umutlar” projesi. Nirengi Derneği, “Çok Geç Olmadan-İstanbul” projesi. Başka Bir Okul Mümkün Derneği, “Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar” projesi. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, “Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol” projesi.