Hibe desteği almaya hak kazanan kuruluşlar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi. Rengarenk Umutlar Derneği, “Çocuklar için Rengarenk Umutlar” projesi. Nirengi Derneği, “Çok Geç Olmadan-İstanbul” projesi. Başka Bir Okul Mümkün Derneği, “Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar” projesi. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, “Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol” projesi.
Sabancı Vakfı, eğitim alanındaki 5 projeye 900 bin TL hibe verecek
Sabancı Vakfı’nın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu.
Hibe desteği almaya hak kazanan kuruluşlar: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi. Rengarenk Umutlar Derneği, “Çocuklar için Rengarenk Umutlar” projesi. Nirengi Derneği, “Çok Geç Olmadan-İstanbul” projesi. Başka Bir Okul Mümkün Derneği, “Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar” projesi. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, “Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol” projesi.