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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:28
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Sabancı Vakfı hibe desteği vereceği 8 projeyi açıkladı

Sabancı Vakfı’nın Hibe Programları kapsamında bu yıl destek vereceği projeler belli oldu. ‘Kadın, Genç ve Engellilerin’ toplumsal sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini destekleyen Sabancı Vakfı, bu yıl 8 projeye toplam 2 milyon TL hibe verecek.

Sabancı Vakfı hibe desteği vereceği 8 projeyi açıkladı
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Sabancı Vakfı’nın son 10 yılda hibe desteği verdiği proje sayısı 137’ye, hibe tutarı 16 milyon TL’ye ulaştı. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, “Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözümün parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.
Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri: “Çocuk Yaşta Evlilikler ile Mücadele” projesiyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA). “Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi” projesiyle Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği. “Benim Sesim, Benim Toplumum” projesiyle Down Sendromu Derneği. “Birleştirilmiş Sınıflar için Birleşmiş Öğretmenler” projesiyle Köy Okulları Değişim Ağı Derneği. “Kız Kardeşler Laboratuvarı” projesiyle Mardin Kültür Derneği. “Benim Okulum, Benim Haklarım” projesiyle Sulukule Gönüllüleri Derneği. “Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte Hayatta Birlikte” projesiyle Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. “Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum” projesiyle Yuva Derneği.

 

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