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01 Ağustos 2017 Salı 08:31
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Sabancı Vakfı’ndan 400 öğrenciye daha burs

Sabancı Vakfı, 43 yıldır maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vererek eğitimlerini destekliyor.

Sabancı Vakfı'ndan 400 öğrenciye daha burs
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2017-2018 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak olan Sabancı Vakfı, her yıl 400’ü yeni olmak üzere toplamda 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Vakfın 43 yılda verdiği burs sayısı 44 bini aştı.
Sabancı Vakfı Bursları, üniversiteye ilk girişte başlayıp, öğrenci mezun olana kadar devam ediyor ve her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Geri ödeme yükümlülüğü bulunmayan Sabancı Vakfı Bursları, geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için aylık 450 TL, ön lisans öğrencileri için aylık 220 TL olup 2017-2018 yılı burs tutarları Eylül ayında belirlenecek. Burs başvuruları üniversiteye yapılıyor.
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Sabancı VakfıSabancı Vakfı Bursları
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