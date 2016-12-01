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01 Aralık 2016 Perşembe 08:31
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Schneider Electric, “Aydınlat” projesini başlattı

12 ülkede kırsal bölgelerde yaşayan toplulukların elektriğe erişimini sağlamak amacıyla “Aydınlat” projesini hayata geçiren Schneider Electric, 1.800'ün üzerinde taşınabilir güneş enerjili LED lambası “Mobiya” dağıtıyor.

Schneider Electric, 'Aydınlat” projesini başlattı
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Proje kapsamında Asya kıtasında bulunan 12 ülkede yaşayan toplamda 1.300 ailenin elektriğe ve aydınlatmaya erişimin sağlanması ile bu toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Aydınlatma ve mobil şarj amacıyla kullanılan taşınabilir Mobiya ürün yelpazesi, bir günlük güneş enerjisi ile 48 saate kadar aydınlatma sağlayan, enerji tasarruflu ve çevre dostu ödüllü LED lambalarından oluşuyor. Schneider Electric Doğu Asya, Japonya ve Pasifik Global Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı Damien Dhellemme, “2015 tarihli Dünya Enerji Görünümü raporuna göre, dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 1.3 milyar insanın bugün hala modern enerjiye erişimi bulunmuyor ve bir milyar insan ise yalnızca güvenilir olmayan elektrik şebekelerine erişebiliyor” dedi. 
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