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01 Ekim 2017 Pazar 08:31
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Şişecam Ailesi çocuklarını ödüllendirdi

Şişecam Topluluğu tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincini artırmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen resim yarışması sonuçlandı.

Şişecam Ailesi çocuklarını ödüllendirdi
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Topluluğun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocuklarının toplamda 135 resimle katıldığı yarışmanın bu yılki ana teması “Sosyal Hayatta İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak belirlendi.
Ödül töreninde konuşan Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olduklarını belirterek, 13 ülkede üretim yapan ve ürünlerini 150’yi aşkın ülkede müşterilerle buluşturan Topluluğun 22 bine yakın kişiye istihdam sağladığını kaydetti. Şişecam olarak büyük bir aile olduklarına dikkat çeken Kırman, “Çalışanlarımız bize ailelerinin ve çocuklarının emanetidir. Bu bilinçle ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ kültürünün yayılması için yapılan çalışmaları sadece çalışanlarımızla sınırlı tutmuyor, ailelerini de kapsayacak şekilde geniş bir çerçevede planlıyor ve hayata geçiriyoruz” dedi. 
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ŞişecamProf.Dr. Ahmet KırmanAhmet Kırman
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