“Soma’da Önce Kadın”, BM ülkelerine anlatıldı

Vodafone Türkiye, KAGİDER ve Soma Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen ve 10 ay gibi kısa bir sürede kooperatifleşmeyi başararak bölgedeki 370 kadına sürdürülebilir bir gelir kapısı sunan Soma’da Önce Kadın Projesi, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 60. Dönem Toplantısı kapsamında “Kırsal Alanda Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kadınların Güçlendirilmesi” teması altında tüm dünyaya başarı hikayesi olarak anlatıldı. Marka işbirlikleriyle “bölgede el işi üretiminin merkezi” olması hedefiyle yoluna devam eden Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’nin örnek uygulama olarak ele alındığı toplantı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Helen Clark’ın açılış konuşmasıyla başladı. New York’taki toplantıda, Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, Vodafone Vakfı Direktörü Andrew Dunnett, International Trade Center Direktörü Arancha Gonzalez ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar yaptıkları çalışmalardan sözetti.