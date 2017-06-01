TAYSAD’dan sosyal sorumluluk projesi
371 şirketin üye olduğu Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üyelerinin sosyal fayda üreten sivil toplum çalışmalarına da ortak olması için işbirliği çalışmaları başlattı.
Panelin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, TAYSAD'ın dernek olarak çalışma hedeflerinde doğrudan sosyal sorumluluk projeleri olmamasına rağmen; iki sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini aktardı: "Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir -ADMOG" ve "20 Bin Kariyer."