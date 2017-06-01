TAYSAD’dan sosyal sorumluluk projesi



TAYSAD, "sosyal sorumluluk projesi üretmenin" doğru metotlarını keşfetmek amacıyla üye şirketlerinin ilgili birim yöneticilerini, STK yöneticileriyle buluşturdu. Bu amaçla düzenlenen Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğinde Özel Sektör – Sivil Toplum İşbirliği Paneli yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, TAYSAD'ın dernek olarak çalışma hedeflerinde doğrudan sosyal sorumluluk projeleri olmamasına rağmen; iki sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini aktardı: "Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir -ADMOG" ve "20 Bin Kariyer."