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SOSYAL SORUMLULUK:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:31
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TAYSAD’dan sosyal sorumluluk projesi

371 şirketin üye olduğu Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üyelerinin sosyal fayda üreten sivil toplum çalışmalarına da ortak olması için işbirliği çalışmaları başlattı.

TAYSAD'dan sosyal sorumluluk projesi
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TAYSAD, "sosyal sorumluluk projesi üretmenin" doğru metotlarını keşfetmek amacıyla üye şirketlerinin ilgili birim yöneticilerini, STK yöneticileriyle buluşturdu. Bu amaçla düzenlenen Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğinde Özel Sektör – Sivil Toplum İşbirliği Paneli yapıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, TAYSAD'ın dernek olarak çalışma hedeflerinde doğrudan sosyal sorumluluk projeleri olmamasına rağmen; iki sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini aktardı: "Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir -ADMOG" ve "20 Bin Kariyer." 
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TAYSADTÜSEVTaşıt Araçları Yan Sanayicileri DerneğiTAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl BaybalıTAYSAD Genel KoordinatörüSüheyl Baybalı
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